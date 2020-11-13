«Тотальному диктанту» отказали в сотрудничестве из-за «русофобии» писателя

Flickr

Россотрудничество не будет проводить акцию «Тотальный диктант» на площадках за границей. Об этом сообщил глава агентства Евгений Примаков - причины отказа он назвал «вескими».

«Сам по себе проект «Тотальный диктант» хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства», - сказал он.

В пресс-службе «Тотального диктанта» связывают отказ с тем, что автором текста в следующем году станет писатель Дмитрий Глуховский. Он связал решение Примакова со своими политическими взглядами.

Примаков в Telegram называл Глуховского «русофобом» и писал, что Россотрудничеству с ним «не по пути».

Глуховский заявил, что не считает себя русофобом и называет патриотом. «Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определённые недостатки и предлагая пути к их исправлению», - приводят слова Глуховского «Открытые медиа».

Глуховский - автор романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Текст». Он пишет колонки для «Новой газеты», выступает на «Эхо Москвы».

Ранее запланированный на 4 апреля «Тотальный диктант» перенесли из-за пандемии.