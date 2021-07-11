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Политика
«Топит кандидатов своими словами»: в «Яблоке требуют исключить Явлинского за слова о Навальном
11 июля, 2021 08:25
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Anton Belitsky/Global Look Press
В «Яблоке» требуют исключить Григория Явлинского из партии за высказывания про оппозиционного политика Алексея Навального.
Против Явлинского выступил член Нижегородского отделения партии Алексей Садомовский после того, как он в эфире телеканала «Дождь» призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за партию.
«Это прямое нанесение политического ущерба партии, - заявил политик.
В пресс-службе партии сообщили, что все члены партии имеют право обращаться в руководящие органы, а по уставу вопрос о членстве Григория Явлинского должен рассматривать партийный съезд, передает «Эхо Москвы».
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