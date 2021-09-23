Только из гостиницы в здание: европейские чиновники запретили россиянам в ПАСЕ свободно перемещаться
Российские делегаты в Парламентской ассамблее Совета Европы столкнулись с дискриминацией. Европейские чиновники запретили россиянам свободно перемещаться в дни сессии - представители других стран таких предписаний не получили.
Об инциденте сообщил член делегации Владимир Круглый. Он рассказал, что чиновники ограничили русских дипломатов, потому что они не привиты и прибыли из «красной зоны».
В предписании было сказано: «... Вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи».
Круглый заметил, что турецкая и украинские миссии в ПАСЕ не столкнулись с ограничениями. Об этом пишет РИА Новости.
Евросоюз до сих пор не одобрил применение вакцины «Спутник V». В России считают затягивание процесса регистрации российской вакцины политически мотивированным.