Токио угрожает Москве за поездку Медведева на Курилы

Российские СМИ сообщают о близких к угрозам предупреждениях представляющего правительство Японии генерального секретаря кабинета министров Суга Ёсихидэ о том, что Токио собирается «ответить надлежащим образом» на поездку председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на Курилы. Заявление было сделано на регулярной пресс-конференции генсека.

«В настоящее время мы занимаемся сбором соответствующей информации. В любом случае мы намереваемся ответить (на эту поездку) надлежащим образом», — сообщил Суга. При этом вновь было подчеркнуто, что поездка официальных российских лиц на «четыре северных острова (южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи) – А.К.) противоречит позиции правительства Японии» в отношении этих территорий. Ранее эту позицию озвучил министр иностранных дел Японии Коно Таро

Обратим внимание на то, что этими заявлениями высокопоставленные правительственные чиновники Японии фактически дезавуируют распропагандированное согласие премьер-министра Японии Абэ Синдзо впредь вести переговоры о заключении двустороннего мирного договора «на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года», в которую по волюнтаристскому настоянию Никиты Хрущева было включено положение о возможности передачи Японии в виде жеста доброй воли Малой Курильской гряды – острова Шикотан и островной группы Хабомаи. В российских СМИ это согласие до сих пор подчас интерпретируется как отказ Абэ от претензий на Кунашир и Итуруп и согласие ограничиться по итогам подписания мирного договора получением лишь Шикотана и Хабомаи. Хотя публично о таком отказе Абэ не заявлял. Разве что в ходе конфиденциальных, сокрытых от российской и японской общественности переговоров лидеров двух государств «с глазу на глаз».

Как бы то ни было, после неожиданного «согласия» японского премьера ограничить территориальные претензии к нашей стране в окружении президента РФ заговорили о возможности, хотя «не автоматической», но чуть ли не предстоящей передаче Японии Малой Курильской гряды. И, видимо, обнадеженный Абэ стал делать заявления о передаче островов как о достигнутой договоренности. Что потребовало от российских властей опровержения в довольно строгой дипломатической форме поспешных и излишне оптимистичных ожиданий японцев.

Из сообщений японских СМИ стало известно, что при посещении Медведевым Сахалинской области возможна его поездка и на самый большой и освоенный остров Курильской гряды - Итуруп, который якобы уже выведен их объектов переговоров об условиях заключения мирного договора. Приведенные выше высказывания опровергают такое представление. Как неизменно повторяет официальный Токио, «базовая позиция японского правительства о возвращении всех северных территорий сохраняется»

То, чего дипломатично постарался избежать генсек Суга, раскрывают японские центральные газеты. Например, одна из них «Санкэй симбун» прямо предсказывает, что «в случае высадки российского премьер-министра на северных территориях неизбежно ухудшение японо-российских отношений». Газета убеждает читателей, что целью такой «высадки» является стремление Медведева заявить о «реальном господстве (России) на северных территориях».

Напоминается, что правительство Японии до сих пор неизменно направляло официальные протесты России по поводу посещения «северных территорий» российскими правительственными чиновниками. При этом в заключение автор статьи считает нужным еще раз подчеркнуть, что «высадка Медведева на северные территории неизбежно окажет негативное влияние на переговоры о мирном договоре и согласование позиций по реализации совместной хозяйственной деятельности на северных территориях».

Напомним, что, хотя Абэ в декабре 2016 года во время визита президента Путина в Японию, вроде, и согласился на совместную деятельность на российских Курильских островах, но впоследствии его правительство стало требовать от Москвы разработки некой «специальной юридической системы», признающей объявленный произвольно японским парламентом «суверенитет Японии на северных территориях». И с этой несуразной позиции Токио, похоже, не собирается сходить

Ну, а премьер-министр Абэ пока его подчиненные стращают нашу страну «надлежащим ответом» на рутинную рабочую поездку Медведева на законно принадлежащие России земли продолжает убеждать японцев, что «приложит все силы для продвижения переговоров о мирном договоре с целью решить проблему (северных территорий)». На днях он обещал это на специально организованной в резиденции премьер-министра встрече с внуками и правнуками бывших жителей «северных территорий». При этом было подчеркнуто, что углубление понимания народами двух стран важности совместной хозяйственной деятельности именно для заключения мирного договора на основе «разрешения территориальной проблемы».

Тем самым вновь было подтверждено, что участие японцев в развитии Курильских островов преследует целью не взаимовыгодное сотрудничество и углубление добрососедства, а рассматривается как еще один способ овладения Японией этими российскими территориями.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM