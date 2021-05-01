«Тогда власть становится тиранией». Патриарх предостерёг российскую власть

Политика

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег российские власти страны от скатывания в тиранию. С соответствующей проповедью он обратился к телезрителям своей программы на одном из телеканалов.

«И когда я говорю «мы», я имею в виду всех - и церковную власть, и светскую власть: и духовенство, и мирян; и всяких начальников - больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда и ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением - тогда власть становится тиранией», - сказал патриарх.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что сегодня роль Церкви как объединяющей силы очень велика, в том числе и в мировой политике, пишет ТАСС.