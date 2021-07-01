Тимошенко спрогнозировала потерю огромных территорий из-за «нарушающего» 22 статьи Конституции закона Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко выступила с пессимистичным прогнозом - страна потеряет 72% территорий. Причина - в законе о рынке земли, вступившем в силу.
«С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», - описала ситуацию лидер партии «Батькивщина». Ее цитирует РИА Новости.
По мнению политика, закон нарушает минимум 22 статьи Конституции. Как итог - «с землей позволено вести себя как вандалам».
Закон, о котором идет речь, отменяет мораторий на продажу земли. Это нововведение было условием МВФ для предоставления стране кредита. Партия Тимошенко намерена добиться референдума и остановить распродажу земли. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон в мае. Он назвал его ключевым в рамках земельной реформы в стране.