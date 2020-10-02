Ты — игрушка в чужих руках: Кадыров предложил Навальному винить в отравлении его

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление политика Алексея Навального о заказном убийстве. Он предложил оппозиционеру считать себя заказчиком отравления и назвал Навального «игрушкой» в чужих руках.

«Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает её грязью. Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону. Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова.

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Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. Подумай об этом, дарю идею», — написал Кадыров в своём Telegram.