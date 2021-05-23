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The Trumpe: США подписали «смертный приговор» Украине и Польше

Сергей Михневич
23 мая, 2021 19:16
1 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 19:16
1 мин
Erin Scott/Global Look Press
Erin Scott/Global Look Press

Отменив санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» лидер США Джо Байден подписал «смертный приговор» Украине и Польше. Об этом пишет американское издание The Trumpe.

Власти США планируют вводить санкции против организаций, которые участвуют в реализации проекта в индивидуальном порядке, пишет автор материала Михайло Зекич.

«Отмена санкций Байденом будет означать, что строительство может продолжаться. Трубопровод готов на 95 процентов, поэтому его ввод в эксплуатацию не займет много времени», - говорится в статье.

Автор отмечает, что «Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря и ФРГ таким образом станет центром природного газа для Западной Европы. При этом трубопровод позволит России экспортировать газ, обойдя стороной Восточную Европу, передает «ПолитРоссия».

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Северный поток-2
Джо Байден
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