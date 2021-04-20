The Insider и Bellingcat рассказали как ГРУ взорвало чешский склад боеприпасов и кто руководил операцией

Политика

Назван непосредственный «руководитель» операции по взрыву на военных складах в Чехии в 2014 году. Расследователи Bellingcat, The Insider и чешского Respect.cz пришли к выводу, что к ней причастен командир войсковой части № 29 155 Главного разведывательного управления (ГРУ) России генерал Андрей Аверьянов.

По данным журналистов, 4 октября 2014 года Аверьянов прилетел в Лиссабон как турист. Он имел при себе документы на имя Андрея Оверьянова.

На следующий день он вылетел в Женеву - там Аверьянов встретился с сотрудниками ГРУ Сергеем Федотовым (настоящее имя - Денис Сергеев), Георгием Горшковым (Егором Гордиенко). Затем он улетел в Вену, а 15 октября отправился в Москву.

Сотрудники той же части ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига прилетели в Прагу 11 октября под фальшивыми именами Александр Петров и Руслан Боширов. 13 числа они переехали из Праги в город, расположенный в часе езды от склада боеприпасов.

Чтобы заложить взрывчатку, они под видом покупателей связались с компанией Imex, которая занималась хранением оружия во Врбетице. Петров и Боширов запросили доступ к закрытому участку склада с 13 по 17 октября.

Утром 16 октября склад взорвался. В результате были уничтожены 58 тонн боеприпасов.

Ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив российские спецслужбы во взрывах.