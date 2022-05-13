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Политика
The Independent сообщил об отстранении Валерия Герасимова от должности
13 мая, 2022 11:58
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Kremlin Pool/Global Look Press
The Independent сообщил об отстранении от должности начальника Генштаба Валерия Герасимова. В публикации издание ссылается на высокопоставленного украинского чиновника.
Ранее спикер Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что, по предварительной информации, Герасимов снят с поста.
Официального подтверждения информации с отставкой нет.
Слухи об отставке появились после того, как Герасимов отсутствовал на Параде Победы 9 мая. Традиционно в этот день глава Генштаба был на мероприятии.
Ранее появилась неподтвержденная информация, что Герасимов прибыл на Украину в командный пункт под Изюмом.
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