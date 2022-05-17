The Guardian сообщила о вовлечении Путина в спецоперацию и помощи в передвижении войск на Донбассе
Газета The Guardian со ссылкой на военные источники сообщила о личном вовлечении президента России Владимира Путина в спецоперацию на Украине. По ее данным, глава государства принимает тактические решения, в частности, помогает определить передвижение войск на Донбассе.
Источники утверждают, что президент руководит войсками «на уровне бригадного генерала». По данным газеты, он сотрудничает с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым, хотя на прошлой неделе появились заявления об отстранении военачальника.
«Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала», - сказал источник, которого цитирует The Guardian.
Доказательств, подтверждающих это заявление, не приводится. В Кремле не комментировали данную информацию.
Ранее сообщалось, что Россия в спецоперации действует сверху-вниз: инструкции отправляются генералам на местах и далее военным.
Спецоперация длится с 24 февраля. По словам Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о начале второго этапа спецоперации. Генерал-майор Рустам Миннекаев объявил, что ее задачей является установление контроля над Донбассом и югом Украины - это должно обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход в Приднестровье.