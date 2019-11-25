Террор «стариков»

Ужасное событие, происшедшее в минувшем октябре в российской военной части, расположенной в Забайкальском крае, напомнило о старой, но живучей дедовщине. Рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата шестерых и ранил двух своих сослуживцев. Обстоятельства дела разбирают военная прокуратора и Следственный комитет РФ. Но уже сейчас говорят, что солдат взялся за оружие не просто так, его довели «старики», жестоко издевавшиеся над ним с одобрения офицеров…

Давно ли появилась дедовщина? Была ли она в царской армии или появилась только в советские времена?

Во времена самодержавия офицера часто и даже охотно измывались над солдатами – били кулаками, секли плетьми, шпицрутенами. И это не считалось нарушением устава. Более того, физические наказания, которые не назвались дедовщиной, были официально разрешены. При Екатерине II телесные наказания были отменены. Однако Александр I вернул их в армейский быт. Потом насилие в царской армии отменили и снова восстановили.

Многие считали, что только побоями можно утвердить дисциплину в армии. Впрочем, самые вопиющие поступки, разбирались, виновные наказывались. Вот пример.

Генерал-лейтенант маркиз Филипп Паулуччи 3 ноября 1810 года записал в своем дневнике: «Тифлисского пехотного полка унтер-офицер Ермолаев, бывший в рекрутском депо при разделении партии по полкам, взял у рекрута 5 руб. наглым образом. За таковый непозволительный и нетерпимый в службе поступок, разжаловав в рядовые оного унтер-офицера, предписываю прогнать его шпицрутенами чрез 500 человек один раз, а взятые деньги от него отобрать и отдать рекруту… Случай сей поставляю корпусу на вид на тот конец, чтобы господа начальники полков строго наблюдали, дабы нижним чинам никто никаких не оказывал несправедливостей…»

Офицеры и унтер-офицеры зверели не только потому, что такой у них был невыносимый характер. Еще и от того, что тупым и беспросветным был армейский быт. Тем более, в провинции. Удел тамошних офицеров - маршировки, стрельбы, рубки. Вечером можно было пофлиртовать с местной красоткой, пойти в офицерское собраниеч, поболтать, выпить водки. Других развлечений не было…

Офицерский корпус в основном был дворянский, поэтому отношения с нижними чинами, выходцами из простого сословия – рабочими, крестьянами, строились по принципу чинопочитания. Солдаты не смели возражать, иначе наказание могло стать еще более унизительным и изощренным.

В повести Александра Куприна «Поединок» есть несколько сцен издевательств над солдатом. Но, в основном словесных: «Хлебников! Дьявол косорукой! - кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко, и в голосе его слышалось начальственное страдание. - Я ж тебя учил-учил, дурня! Ты же чье сейчас приказанье сполнил? Арестованного? А, чтоб тебя!.. Отвечай, для чего ты поставлен на пост?..»

Между прочим, жестокость воспитывалась в молодых людях еще с юности. Будущие офицеры в училищах, пажеском корпусе старшие воспитанники беспощадно били покорных младших. Офицеры-воспитатели обо всем знали, но глумлениям не препятствовали, считая их неотъемлемой частью службы.

Сами солдаты обычно уживались друг с другом. Иначе и быть не могло. Служивые должны были пребывать в уверенности, что товарищ прикроет, поможет в бою. Впрочем, бывало всякое. К примеру, в октябре 1916 года в Гомеле поручик Левицкий ударил… Впрочем, если бы на месте приказного 40-го Донского казачьего полка Никифора Басакина, Георгиевского кавалера, бежавшего из немецкого плена и во Франции награжденного военной медалью, оказался простой служивый, ничего бы не произошло. А тут – фигура!

Басакин не стерпел унижения и пожаловался полковнику. Но ему «разъяснили», что поручик поступил верно. Казак возмутился, его и было велено посадить его в карцер.

Теперь уже возмутились его товарищи. Солдаты гурьбой высыпали на улицу и стали собирать рать: «Мы на фронте кровь проливаем, а они вон как с нами!» Но разъяренным восставшим не дали вырваться в город. 16 наиболее активных участников были преданы суду. 9 из них приговорены к смертной казни, остальные - к каторжным работам и арестантским ротах.

Возможно, кто-то из бедолаг написал эти жалостливые строки:

Тебя ротный колотит по морде

А фельдфебель ногой бьет в живот

Через них в батальон попадешь ты

И тюремную жизнь понесешь...

Ты не плачь, не рыдай втихомолку

Понапрасну ты слезы не лей

Лучше встань, возьми винтовку

И начальство свое перебей...

Последние строки звучат угрожающе и очень современно….

После Февральской революции дедовщина обернулась против самих офицеров. Солдаты остервенело брали реванш за столетия унижений и страданий. И уже не ограничивались издевательствами над людьми в погонах, а жестоко убивали их. Число жертв исчислялось десятками тысяч…

Первый случай «дедовщины» - хотя такого термина еще не было - в Красной армии случился аккурат 100 лет назад. Первый случай, связанный с неуставными отношениями в Красной Армии, был зафиксирован в 1919 году. Трое старослужащих 1-го полка 30-й стрелковой дивизии забили до смерти красноармейца Юрия Куприянова, уроженца Балаковского уезда Самарской губернии. Последний отказался выполнять работу «стариков», и те, рассвирепев, расправились с ним. За это они по законам военного времени – шла Гражданская война – были расстреляны. После этого официальных сообщений о случаях дедовщины в Советской армии не было почти полвека.

Никогда не слышал, чтобы ветераны Великой Отечественной вспоминали о притеснениях и уж, тем более, издевательствах сержантов, старшин и офицеров. Хотя, наверное, всякое бывало. Нервы-то у всех были на пределе – военных сопровождали постоянная опасность, лишения. Летом мучила жара, зимой - холода…

А вот в вермахте «старики» нередко диктовали свои порядки новичкам. Об этом - в романе Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта». Старые традиции перешли в бундесвер, причем в его элитные части. «Духи» обязаны всячески угождать «дедам», чистить их форму и обувь, выполнять различные поручения и исполнять ритуалы. К ним, например, относится прохождение полосы препятствий в обнаженном виде.

Вернемся к Советской армии. Вряд ли в сталинские времена обходилось без эксцессов в армии. Но такие случаи замалчивались. Виновных наказывали, но – без огласки. Кстати, дедовщина царила (возможно, осталась и сейчас) в армии США. Американцы об издевательствах над солдатами не говорили вслух, считая, что это вредит обществу. Подобная политика называется «don't ask don't tell» - в переводе на русский это примерно тоже, что и «не выноси сор из избы».

В СССР не ярко пылал, а тихо тлел национализм, и представители разных республик далеко не всегда мирно сосуществовали. Но это были еще «цветочки». Серьезные конфликты в армии начались, когда в армию стали призывать тех, кто отведал – в ту пору не хватало солдат, много мужчин было выбито во время Великой Отечественной - тюремной баланды. Бывшие зеки перенесли в вотчину служивых тюремные порядки и тюремные же выражения. В общем, как говорили солдаты, «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется».

Летом 1982 года в советские войска поступил секретный приказ о борьбе с неуставными отношениями. Власть была вынуждена признать, что дедовщина стала опасным явлением, и попыталась вступить в борьбу с ней. Однако, не получилось…

С годами дедовщина стала привычным явлением, о ней рассказывал едва ли не каждый демобилизованный солдат. Но – без обиды, с усмешкой, а порой даже с доброй улыбкой, тем паче, многие «деды» не проявляли особой агрессии, заставляли «молодых» работать за себя, посылали за сигаретами, водкой. Ну а те, послужив, тоже начинали главенствовать и, тем самым, брали своеобразный реванш.

И все же серьезные преступления в Советской армии случались. «Русская планета» недавно вспоминала о деле Артураса Сакалаускаса. В 1987 году рядовой внутренних войск застрелил пятерых сослуживцев, начальника караула, его помощника и проводника поезда. Это был эмоционально-психологический взрыв – над литовским парнем жестоко издевались. Но начальство не только не защитило солдата, но и, наоборот, поощряло мерзавцев. Позже Сакалаускаса пытались выставить хладнокровным убийцей…

Но пуще всего дедовщина разгулялась в Российской армии. Трагические случаи уже пошли чередой. Огромный резонанс получило событие, произошедшее в канун Нового 2006 года в батальоне обеспечения Челябинского танкового училища. Там рядовой Андрей Сычев и еще семеро солдат подверглись издевательствам со стороны сослуживцев. Сычев, обратившийся к военным врачам, медицинской помощи вовремя не получил. И лишь спустя несколько дней из-за резкого ухудшения здоровья молодого человека поместили в городскую больницу, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы и гангрену нижних конечностей. В итоге Сычев стал инвалидом…

Обычно когда происходит трагедия, официальные лица с озабоченным видом дают комментарии. Так и произошло после серийного убийства, совершенного рядовым Шамсутдиновым. Так, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, побывав в части, где служил солдат, отметил, что не увидел там «напуганных» бойцов. Не нашлось и тех, кто хотел бы перевестись из этой части. Политик отметил, что солдаты несут службу в хороших условиях, которые нельзя было бы подготовить именно к его приезду. «Я солдатам закидывал вопросы о том, обижает ли их кто-то, оскорбляет», - добавил он, отметив, что не получил положительного ответа.

Неужели не понятно, что молодые люди просто опасались говорить правду?! Депутат уедет, а им дальше служить. И хочется живыми и здоровыми вернуться домой после демобилизации. Расплата же за «длинный» язык может быть очень жестокой…

Похоже, что случай с Шамсутдиновым ничему не научил представителей власти. Никто особо не озаботился. Были обнародованы причины проявления дедовщины – причем, далеко не новые. Тот же Ширин считает, что виной всему - отличия в менталитете у представителей разных народов среди военнослужащих. И добавил, что в вооруженных силах очень серьезно реагируют на подобные случаи.

Хотелось бы знать конкретно – в чем это проявляется? Может, офицерам даны строгие указания не распускать руки, ни в коем случае не издеваться над солдатами. И так же строго отныне будут следить за «дедами»? В случае, если они будут «усердствовать», их ожидает суд и суровое наказание…

Уверен, ничего подобного не произойдет, и все ограничится словами. Дедовщина никуда не денется, и «воспитание» солдат продолжится. Нет никакой гарантии, что в какой-нибудь ужасный день не произойдет повторение трагедии. Но – в еще больших масштабах. Потому что униженные и оскорбленные – не дай Бог! - могут взяться не за автомат, а за пулемет. Или, того хуже, выпустить снаряд совершить пуск ракеты. Если человека, тем более молодого, эмоционального довести до крайности, он способен на все. Так стоит ли играть с огнем?

P.S. В Российской армии существует не только дедовщина, но и… бабовщина. Несколько лет назад было заведено уголовное дело на командира роты Белогорской войсковой части Амурской области лейтенанта Ольгу Овчаренко. Она не раз поднимала руку на призывников, заставляла одетого в общевойсковой защитный костюм и противогаз новобранца отжиматься. За ней были замечены и другие проявления агрессии.

На Овчаренко завели уголовное дело по статье 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), но в ходе следствия переквалифицировали на другую (оскорбление начальником подчиненного во время исполнения обязанностей военной службы). Но дело закрыли…