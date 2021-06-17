Валентина Терешкова не выступала в парламенте больше года после исторической речи об «обнулении»
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова за последний депутатский срок выступала только 10 раз. Последнее выступление было больше года назад - весной 2020 года она предложила знаменитое «обнуление» сроков президента России Владимира Путина.
На это обратило внимание издание Znak.com, проанализировав стенограммы Госдумы. Замечено, что за 5 лет только одно выступление Терешковой было посвящено обсуждению законопроекта.
В целом от Терешковой не прозвучало ни одной законодательной инициативы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запретил Терешковой появляться на заседаниях. Это связано с пандемией коронавируса.
В марте 2020 года Терешкова предложила внести в Конституцию поправку, касающуюся обнуления сроков Путина. Она заявляла, что это не ее личная инициатива, а просьба простых людей.