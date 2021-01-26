Темпы вакцинации от COVID-19 не устраивают российских властей

Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума совета по противодействию распространению инфекции потребовал оперативнее вакцинировать россиян от коронавируса. Темпы вакцинации никого не устраивают, регионы пока провалены.

Об этом пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его данным, реальные результаты с вакцинацией показывают мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Регионы объясняют плохие показатели отсутствием вакцины.

Эксперты полагают, что такими темпами, которые были в последний месяц, прививать от коронавируса можно лет 40.

НЕЗЫГАРЬ уверен, что весной власти начнут принимать кадровые решения из-за ситуации с вакцинацией населения.

Ранее ученые заявили, что массовая вакцинация будет не нужна, так как через 10 лет коронавирус перейдет в разряд эндемичных болезней.