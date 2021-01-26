Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Темпы вакцинации от COVID-19 не устраивают российских властей

Лилия Караева
26 января, 2021 16:13
1 мин
Лилия Караева
26 января, 2021 16:13
1 мин
Медицинский работник
Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума совета по противодействию распространению инфекции потребовал оперативнее вакцинировать россиян от коронавируса. Темпы вакцинации никого не устраивают, регионы пока провалены.

Об этом пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его данным, реальные результаты с вакцинацией показывают мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Регионы объясняют плохие показатели отсутствием вакцины.

Эксперты полагают, что такими темпами, которые были в последний месяц, прививать от коронавируса можно лет 40.

НЕЗЫГАРЬ уверен, что весной власти начнут принимать кадровые решения из-за ситуации с вакцинацией населения.

Ранее ученые заявили, что массовая вакцинация будет не нужна, так как через 10 лет коронавирус перейдет в разряд эндемичных болезней.

Поделиться
ТЕГИ
Михаил Мишустин
вакцинация
темпы
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!