Новости – Политика
Политика
«Температура немного поднялась»: Путин рассказал о побочном эффекте вакцины
12 июня, 2021 16:44
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин рассказал о побочном эффекте после того, как ему поставили прививку от коронавируса. По словам президента, у него ненадолго после инъекции поднялась температура.
«У меня после второго укола через двенадцать часов температура немножко поднялась - 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было», - рассказал президент во время разговора с героями труда и лауреатами госпремий России.
Прививку от коронавируса Владимиру Путину сделали весной этого года. При этом глава государства не указал, какую именно вакцину ему вкололи, пишет «Московский комсомолец».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку