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Телефонный звонок убедил Александра Лукашенко отправить людей в Азербайджан

Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 15:17
1 мин
Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 15:17
1 мин
kremlin.ru/Global Look Press
kremlin.ru/Global Look Press

Телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси Ильхамом Алиевым и Александром Лукашенко вылился в заверения в долгосрочном сотрудничестве.

В частности, Лукашенко поблагодарил коллегу за поставки сырья в республику. Также, в ближайшее время в Беларуси ожидают азербайджанские делегации для обмена опытом в сфере градостроения и сельского хозяйства.

Также Алиев подробно расписал свой взгляд на конфликт с Арменией. Ожидается, что белорусский лидер отправит в отошедшую Азербайджану часть Нагорного Карабаха строителей и других специалистов для восстановления инфраструктуры, сообщает РИА «Новости».

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