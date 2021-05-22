Телефонный звонок убедил Александра Лукашенко отправить людей в Азербайджан

Политика

Телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси Ильхамом Алиевым и Александром Лукашенко вылился в заверения в долгосрочном сотрудничестве.

В частности, Лукашенко поблагодарил коллегу за поставки сырья в республику. Также, в ближайшее время в Беларуси ожидают азербайджанские делегации для обмена опытом в сфере градостроения и сельского хозяйства.

Также Алиев подробно расписал свой взгляд на конфликт с Арменией. Ожидается, что белорусский лидер отправит в отошедшую Азербайджану часть Нагорного Карабаха строителей и других специалистов для восстановления инфраструктуры, сообщает РИА «Новости».