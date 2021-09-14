Техническая поддержка Белого дома резко отключила прямую трансляцию встречи Джо Байдена
Зрителям не дали услышать мнение президента США Джо Байдена во время встречи с официальными лицами по поводу сильных лесных пожаров. Техническая поддержка Белого дома резко отключила трансляцию, прервав главу государства на полуслове.
Это произошло в тот момент, когда он обратился к представителю Национальной ассоциации лесоводов Джорджу Гейслеру и хотел задать вопрос.
«Одна из вещей, над которой я работал, — это...», - начал президент, но не успел договорить. Вместо изображения на экране появилась заглушка с сообщением для зрителей.
Это не первый случай, когда Байдена прерывают. Издание New York Post полагает, что это вызвано опасениями по поводу того, сможет ли президент грамотно изложить мысли.
В августе его микрофон внезапно отключили, когда нужно было ответить на вопрос о судьбе американцев, которые не успеют эвакуироваться из Афганистана.