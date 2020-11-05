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Театр абсурда: латвийское радио заплатит штраф в 8 тысяч евро из-за Жириновского

Марьям Ибрагимова
5 ноября, 2020 15:08
2 мин
Фото: diletant-ik.ru
Фото: diletant-ik.ru

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский «подставил» латвийское радио. Из-за его высказываний Baltkom оштрафуют на восемь тысяч евро.

Интервью латвийскому радио политик давал 8 июля текущего года. В ходе беседы Жириновский стал выражать сомнения в том, что выход Латвии из Советского союза в 1920-м был легитимным. И вообще, по его мнению, не было никакой оккупации Латвии. Кроме того, в эфире передачи «Абонент доступен» российский политик поделился своей мечтой о создании «Большой России», что подразумевает присоединение к РФ бывших советских республик.

Именно за эти выражения радио Baltkom и оштрафовали. Как объясняет председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш, подобные реплики несут угрозу национальной безопасности Латвии.

«На СМИ лежит ответственность за выбор гостя и за реагирование на антигосударственные высказывания. В передачах не должны звучать призывы, которые угрожают государственной безопасности и общественному правопорядку», – цитирует эксперта Rus.Delfi.lv.

Ранее Владимир Жириновский предложил сжечь Владимира Ленина и распродать мавзолей.

темы
Владимир Жириновский
Латвия
штраф
радио
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