Таллин отказался от планов возвращать «удерживаемые» Москвой 5% эстонских земель

Piqsels.com

Правительство Эстонии не планирует предъявлять России территориальные претензии. Вопрос нового пограничного договора не обсуждался - формально действует Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отходила часть территории нынешних Псковской и Ленинградской областей.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил: «Если вы спрашиваете, планирует ли правительство Эстонии предъявить в будущем территориальные претензии России, мой ответ отрицательный».

По словам дипломата, у Эстонии нет планов по возвращению территорий, однако с точки зрения международного права до вступления в силу нового договора о границах действует документ 1920 года, пишет «Коммерсантъ». Во время пандемии страны не обсуждали заключение нового документа.

Ранее Эстония неоднократно заявляла о возврате территорий. Россия рассматривает Тартуский договор как утративший юридическую силу. В 2005 годы в Москве был подписан новый пограничный договор. После того, как Эстония включила в него упоминание о действенности Тарстуского мирного договора, Россия отозвала свою подпись. В 2014 году страны подписали новый договор, но до сих пор его не ратифицировали.