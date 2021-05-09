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Политика

Талибы: За ущерб жителям Афганистана отвечают США

Сергей Михневич
9 мая, 2021 15:05
2 мин
Сергей Михневич
9 мая, 2021 15:05
2 мин
Andrei Solomonov/Global Look Press
Andrei Solomonov/Global Look Press

Представители радикального движения «Талибан»* возложили на США ответственность за все последствия, которые вызывают нарушение соглашения в Дохе. Об этом в своем послании заявил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

«Мы рассматриваем вывод сил США и других зарубежных стран как хороший шаг и настоятельно призываем к тому, чтобы все пункты соглашения в Дохе были выполнены. К сожалению, американская сторона к настоящему моменту неоднократно нарушала подписанное соглашение и причинила огромный человеческий и материальный ущерб мирным жителям», — сказал Ахундзада.

По его словам, «если Америка снова не сможет выполнить свои обязательства, то мир должен засвидетельствовать и привлечь к ответственности за все последствия».

Ранее сообщалось, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет RT.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.

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