Талибы: За ущерб жителям Афганистана отвечают США

Политика

Представители радикального движения «Талибан»* возложили на США ответственность за все последствия, которые вызывают нарушение соглашения в Дохе. Об этом в своем послании заявил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

«Мы рассматриваем вывод сил США и других зарубежных стран как хороший шаг и настоятельно призываем к тому, чтобы все пункты соглашения в Дохе были выполнены. К сожалению, американская сторона к настоящему моменту неоднократно нарушала подписанное соглашение и причинила огромный человеческий и материальный ущерб мирным жителям», — сказал Ахундзада.

По его словам, «если Америка снова не сможет выполнить свои обязательства, то мир должен засвидетельствовать и привлечь к ответственности за все последствия».

Ранее сообщалось, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет RT.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.