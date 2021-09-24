Талибы решили вернуть Афганистан в «средневековье»
В Афганистане будут восстановлена практика казней и телесных наказаний за преступления. Об этом в беседе с агентством Associated Press заявил один из основателей «Талибана»* мулла Нуруддин Тураби.
По его словам, такие меры было решено ввести «для обеспечения безопасности».
Он отметил, что талибов неоднократно критиковали за использование радикальных наказаний в прошлом. Так, группировка практиковала публичные казни на стадионах и отрубала руки ворам. Также существовало наказание за убийство, когда родственники жертвы могли застрелить убийцу. При этом представитель талибов отметил, что группировка никогда не критиковала чужие законы и наказания.
«Никто не будет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», - заявил он.
Будут ли казни и отрубание конечностей снова публичными пока не уточнялось, сообщает «Подъём».
*«Талибан» - запрещённая в РФ террористическая организация