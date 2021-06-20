Так можно выполнить поручение Путина. Олег Шеин призвал снизить пенсионный возраст.
В России нужно снизить пенсионный возраст, чтобы молодые специалисты могли без проблем найти работу, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
«Эта идея, может, и не будет приветствоваться партией „Единая Россия“. Для поддержки молодежи и ее трудоустройства необходимо снижать пенсионный возраст» - сказал он.
Шеин считает, что повышение пенсионного возраста очень сильно сказалось на поиске работы у молодежи, так как рабочих мест на рынке стало меньше. Если власти страны срочно не исправят ситуацию, то безработица среди молодых специалистов будет расти.
Накануне Владимир Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия» рассказал о программе поддержки занятости молодежи. По словам главы государства, при ее разработке нужно обязательно учесть особенности различных регионов, пишет URA.RU.