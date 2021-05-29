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Политика
Тайны больше нет. Раскрыта тема переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко
29 мая, 2021 19:02
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Kremlin Pool/Global Look Press
Стали известны подробности о сегодняшней неформальной встрече лидеров Беларуси и России Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита», - говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что авиакомпания «Белавиа» откроет несколько новых рейсов в российские города.
Напомним, 28 мая Александр Лукашенко прибыл на переговоры в Сочи с президентом Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встречались в резиденции президента России Бочаров Ручей, пишет РЕН ТВ.
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