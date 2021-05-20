Тайип Эрдоган пригрозил намерением сделать заявление для всего мира

Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен сделать важное заявление для всего мира. Об этом он сообщил на встрече с представителями турецкой молодежи.

Эрдоган сообщил журналистам о своем намерении посетить самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра 20 июля. По его словам, в ходе поездки он намерен выступить с посланием для всего мира. «Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез», - приводит слова турецкого лидера ТАСС.