В сюжете ВВС Соболь предстала зацикленной на власти карьеристкой

Ведь избирком уже неоднократно перепроверил подписи в ее поддержку и подтвердил наличие многочисленного брака. Так что ничего иного юристу «ФБК» не остается.



В последнее вр6емя экс-кандидатка зачастила к западной прессе. Не так давно она летала в Германию на церемонию вручения премии Немцова, а теперь и российское отделение ВВС выпустило материал о «бедной и несчастной жертве режима». Правда, даже статья подконтрольного Западу СМИ выставила Соболь авторитарным манипулятором, фанатичной популистской, у которой совершенно нет друзей, и марионеткой Навального, полностью зависящей от мнения одиозного блогера.



Журналисты издания рассказали, как юрист запретила всем сотрудникам Центра сбора подписей не то что принимать пищу в стенах здания, но и как-либо упоминать еду. Видимо, по мнению Соболь, такое поведение является нормальным. На деле же она просто создала себе более комфортные условия, ущемив естественные потребности других людей. Впрочем, поведению женщины, прозванной в СМИ «политической истеричкой», уже давно никто не удивляется.





Упомянутая изданием комната с раскладушкой и тараканами, но без окон выглядит как перебор даже для нее. Это похоже на нездоровый фанатизм, ведь идти на такие жертвы ее никто не заставлял. Если голодовку объяснить можно, то это – нет. Разве что либеральные СМИ смогут красочнее воссоздать образ «жертвы».



Воспитание дочери также выглядит странно. Ведь ребенку никто не объяснит, что никакие «дяди» не заставляли её маму не есть и что она голодает по собственной воле. При этом вместо спокойствия и заботы ребенок получает психологическую травму. Ведь страх за маму, страх её потерять очень серьезно отражается на неокрепшей детской психике. Но такой ход тоже не больше, чем повод разжалобить читателей. Он проникнется и посочувствует несчастному ребенку.



Коллеги же весьма противоречивого мнения о Соболь. Волков, к примеру, считает её неплохим политиком, но при этом плохим менеджером. Соответственно, у людей возникает вполне логичный вопрос – а кто же тогда будет заниматься управленческой деятельностью в случае её прохода в Мосгордуму, если сама она попросту не способна на подобного рода деятельность?



При этом друзей у женщины нет, есть только коллеги. Выстраивать отношения она не умеет, что вызывает к ней множество вопросов как к политику. Зато у неё есть единственный и неповторимый авторитет – Алексей Навальный, которого она слушается беспрекословно. Однажды блогер обратил внимание на «писклявый» голос Соболь на видеозаписи, и с тех пор Любовь разговаривает очень низким голосом. Ее бывший коллега – юрист ФБК Серуканов – также рассказывал, что экс-кандидатка ничего не решала без личного одобрения Навального.



Несмотря на то, как жалко выглядит вырисовывающаяся картина, журналисты ВВС искренне пытались выставить Соболь настоящим героем и даже назвали её современной Жанной Д’Арк. Только вот запамятовали, что Жанна сражалась на стороне своего правителя, спасая Францию от иноземных захватчиков, а не перешла на сторону врага, пытаясь развалить государство изнутри.



Большинство сторонников так называемой «либеральной тусовки» слишком молоды и не могут помнить событий развала СССР и последующих за ним лет разрухи, упадка и общей беспросветности. Это было время, когда весь мир радовался развалу страны, а россияне гибли от нищеты и преступности, однако народу все это преподносилось как «путь демократических перемен».



Но как бы ни старались прозападные СМИ, жители РФ никогда не поддержат кандидата, который не видит ничего плохого в том, чтобы повторить те ужасные события, игнорирует законодательство, провоцирует массовые беспорядки и призывает людей выходить на несанкционированные митинги, подставляя их под удар. Сама же Соболь в это время прикрывается малолетней дочерью, что помогает ей избежать ареста.