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Политика
Свободолюбивый владелец Telegram заблокировал бот оппозиционеров в мессенджере
18 сентября, 2021 10:29
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Youtube / Mike Piligrim
В мессенджере Telegram заблокировали бот «Умного голосования». Решение о блокировке принято в связи с «днями тишины». Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Он пояснил, что администраторы Telegram с 18 сентября начали блокировать работу ботов, которые имеют отношение к предвыборной агитации. В частности, был заблокирован бот «Умного голосования», поскольку начались «дни тишины», и агитация в этот период запрещена.
Дуров отметил, что считает подобную практику «легитимной» и призвал уважать это решение, передаёт «Фонтанка».
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