Сегодня вечером заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан, а вместе с ним завершаются мероприятия, посвященные Всемирному дню Аль-Кудса (Иерусалима).

Всемирный день Аль-Кудса – день солидарности с борьбой палестинского народа, был учреждён лидером иранской революции аятоллой Хомейни сорок лет назад – в 1979 году.

Год от года в акциях участвуют не только мусульмане, но и борцы за свободу Палестины всех убеждений и верований – христиане, иудеи, отвергающие Израиль и его политику, просто левые активисты

Основные мероприятия проводятся в последнюю пятницу Рамадана, которая в этом году пришлась на 31 мая. Манифестации прошли в Иране, Ираке, Германии, Ливане, Индии, Пакистане, Бангладеш, Кении, Нигерии, Йемене и в других странах. На воскресенье, 2 июня, были намечены демонстрации в Лондоне, Париже и некоторых других европейских столицах.

В этом году «День Аль-Кудса» имел особое значение в связи с так называемой «сделкой века», в рамках которой США пытаются «выкупить» саму идею палестинского независимого государства в обмен на многочисленные экономические преференции. Массовые выступления по всему миру стали ясным ответом на эти провокационные планы: свобода Палестины не продаётся.

День Аль-Кудса: встреча послов в Московской соборной мечети

В Москве день Аль-Кудса был отмечен в Московской соборной мечети, где по приглашению духовного лидера мусульман России Равиля Гайнутдина собрались послы ведущих мусульманских стран.

Выступая перед собравшимися, Равиль Гайнутдин заявил:

«Позиция нашего государства, народа России остается неизменной со времен Советского Союза: Палестина должна быть признана мировым сообществом как независимое государство, со столицей в Иерусалиме».

Халед Миари, временный поверенный в делах Палестины в России, особо подчеркнул, что борьба за свободу – общее дело всех палестинцев, вне зависимости от их вероисповедания и политических убеждений. Мы никогда не смиримся с ситуацией, при которой палестинский народ вынужден жить под прицелом автоматов израильских солдат.

Многотысячные демонстрации в Иране

В Иране, - что, впрочем, естественно, День Аль-Кудса прошёл исключительно по-боевому.

Здесь часто вспоминали слова аятоллы Хомейни, который утверждал, что «Израиль – раковая опухоль на теле Ближнего Востока, которую проще просто вырезать».

Манифестации бушевали почти в тысяче городов страны. Демонстранты несли лозунги «Смерть Израилю!», «Смерть Америке!», «Смерть предателям региона!», «Нет обману под названием «сделка века»!».

Главным спектаклем дня стало сожжение чучел Трампа и Натаньяху в Тегеране. Впрочем, это была не единственная акция, в которой иранцы, - в далёком прошлом огнепоклонники, - дали волю пламени. По всей стране они жгли портреты американских и израильских лидеров, израильские и американские флаги и прочие символы. Рефреном звучали слова:

«Всемирный день Аль-Кудса – упрочение дела Палестины!»

Молчаливый марш в Берлине

В Германии, где «День Аль-Кудса» отмечается уже девятый год, демонстранты прошли молчаливым маршем через Берлин. В отличие от предыдущих лет, здесь не жгли флагов и не выкрикивали: «Израиль – убийца детей!».

На сей раз лидеры борьбы за солидарность с народом Палестины решили отказаться от прямых лозунгов. И так всё ясно

Симптоматично, что даже такая сдержанная акция вызвала протесты еврейских активистов. Около ста человек высыпали на улицы с лозунгами «Нет исламскому антисемитизму!» и «Ни пяди земли исламистам!». Больше того, еврейские организации выдвигали претензии к властям Берлина. Как, мол, они могли разрешить в германской столице антиизраильские акции?

Отвечая оппонентам, глава департамента внутренних дел города Эрхарт Кёртинг высказался прямо и определенно:

«Право на свободу демонстраций является одним из важнейших. Даже, если демонстранты вам не симпатичны, запретить их шествие можно лишь тогда, когда они призывают к прямому нарушению закона».

Кипу снял, кипу надел. Недобрые шутки истории

В любом случае, страх немецких евреев перед антисемитскими акциями в день Аль-Кудса, оказались сильно преувеличенными. Однако молчаливому маршу в Берлине предшествовало несколько очень симптоматических событий.

25 мая уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предостерёг евреев от появления в кипе в публичных местах, в связи с возможными антисемитскими выходками. Его поддержал глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер.

Но моментально последовал грозный оклик из Тель-Авива. Президент Израиля Реувелин Ривлин сообщил, что ношение кипы является религиозным долгом иудеев, и напомнил немецким властям об «обязательствах перед евреями».

В итоге Кляйн тут же изменил тактику. Он призвал всех жителей Германии надеть кипу 1 июня в знак солидарности с еврейской общиной

…История порой шутит. Иногда очень недобро.

«Сделка века»

Американцы и другие союзники Израиля, кажется, сделали в этом году всё, чтоб придать манифестациям в День Аль-Кудса особую ожесточенность и остроту. США, а вслед за ними Бразилия, Гватемала, Чехия и Румыния переносят свои дипломатические учреждения в Иерусалим. Вашингтон признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. И, наконец, готовится так называемая «сделка века», в саму стилистику которой изначально заложены элементы, способные привести в ярость весь мусульманский мир.

Детали «сделки» пока держатся в секрете. Один из главных авторов плана, зять президента Трампа и активист влиятельной хасидской организации «Халад Любавич» Джаред Кушнер представит его на конференции в Бахрейне, которая должна пройти 25 и 26 июня. Американцы пытаются разыграть новую инициативу по всем правилам шоу-бизнеса, сохраняя интригу до конца.

Но некоторые детали плана Кушнера уже просочились в прессу.

В частности, американцы грозят, «если «Хамас» и ООП откажутся от американских предложений, США отменят всю свою финансовую поддержку палестинцам и добьются того, чтобы ни одна страна в мире не переводила им деньги»

Особенно умиляет в этой риторике «ни одна страна в мире». Всемирный День Аль-Кудса еще раз показывает, насколько многолик мир, и как наивны мечты США о мировом господстве. Американцы и их союзники думают, что всё купят. Но стремление к свободе, взлелеянное историей и настоявшееся на большой крови, не продаётся.