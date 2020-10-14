Новости Политика
Политика
Светлане Тихановской вручили американскую премию
14 октября, 2020 09:18
1 мин
Facebook.com/svetlanatihanovskaya2020
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна, которую вручает Международный республиканский институт. Церемония прошла во вторник в онлайн-режиме.
На церемонии Тихановская заявила о необходимости «прекратить насилие и начать мирный переход к свободной Беларуси».
Также премию вручили госсекретарю США Майклу Помпео, представителям протестного движения из Гонконга и члену парламента Уганды, пишет ТАСС.
Ранее Тихановская предъявила президенту Беларуси Александру Лукашенко ультимативные требования.
поддержать проект
1 мин