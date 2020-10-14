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Светлане Тихановской вручили американскую премию

Дмитрий Байков
14 октября, 2020 09:18
1 мин
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Facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна, которую вручает Международный республиканский институт. Церемония прошла во вторник в онлайн-режиме.

На церемонии Тихановская заявила о необходимости «прекратить насилие и начать мирный переход к свободной Беларуси».

Также премию вручили госсекретарю США Майклу Помпео, представителям протестного движения из Гонконга и члену парламента Уганды, пишет ТАСС.

Ранее Тихановская предъявила президенту Беларуси Александру Лукашенко ультимативные требования.

темы
США
политика
Беларусь
премия
Светлана Тихановская
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