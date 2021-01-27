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Светлана Тихановская жаждет новых санкций для Беларуси

Антон Мельников
27 января, 2021 20:24
1 мин
Антон Мельников
27 января, 2021 20:24
1 мин
Youtube / Светлана Тихановская
Youtube / Светлана Тихановская

Оппозиционный политик и бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская надеется, что очередные санкции ЕС против белорусских официальных лиц будут приняты в ближайшее время. Она считает, что такое давление должно повлиять на представителей властных структур. В тоже время, разочарована тем, что в мир не сильно обеспокоен политической ситуацией в Беларуси.

«Я искренне надеюсь, что четвертый пакет санкций ЕС будет принят в ближайшее время. Крайне важно оказывать давление на виновных в нарушениях прав человека и гражданских прав, а также преследовать коррумпированных чиновников и бизнесменов», - сообщила Тихановская на своём официальном сайте.

«К сожалению, реакция мирового сообщества на политический кризис в Беларуси очень скромная», - цитирует оппозиционерку «Интерфакс».

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санкции
Беларусь
Светлана Тихановская
1 мин
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