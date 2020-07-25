Светлана Тихановская готовится к президентской схватке с Лукашенко

Политика

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Штаб избирательной кампании кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской завершил сбор средств для гонки. Необходимая сумма «почти собрана».

Об успехах коллеги рассказал незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

Напомним, ранее, в штабе Светланы Тихановской объявили об объединении сил с незарегистрированными кандидатами Виктором Бабарико и Валерием Цепкало. Оба решили поддержать кандидатуру Тихановской на предстоящих выборах.