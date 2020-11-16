Светлана Тихановская добивается отключения «режима Лукашенко» от SWIFT

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Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться отключения Минска от международной банковской системы SWIFT.

«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT», - сказала Тихановская.

Также Тихановская пытается убедить иностранные финансовые организации прекратить кредитовать государственные банки Беларуси, пишет «РИА Новости».

Чей Крым? Светлана Тихановская определилась с ответом. Экс-кандидат в президенты Беларуси определилась со своей позицией по принадлежности крымского полуострова.