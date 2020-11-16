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Политика
Светлана Тихановская добивается отключения «режима Лукашенко» от SWIFT
16 ноября, 2020 14:51
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Facebook.com/svetlanatihanovskaya2020
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться отключения Минска от международной банковской системы SWIFT.
«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT», - сказала Тихановская.
Также Тихановская пытается убедить иностранные финансовые организации прекратить кредитовать государственные банки Беларуси, пишет «РИА Новости».
Чей Крым? Светлана Тихановская определилась с ответом. Экс-кандидат в президенты Беларуси определилась со своей позицией по принадлежности крымского полуострова.
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