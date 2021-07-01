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Политика
Свердловский губернатор выдал аэропорт Екатеринбурга за израильский
1 июля, 2021 01:20
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https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что в Екатеринбург доставлена очередная партия вакцины от COVID-19 российского производства «Спутник V».
«12 тысяч доз прямо сейчас везут из аэропорта Кольцово в ГАУ «Фармация», - написал глава региона на своей странице в Instagram. Он обещал оперативно распределить препарат по поликлиникам. «Следующие поставки ждем в ближайшие дни», — подписал глава региона опубликованный снимок.
Как оказалось, на фотографии был запечатлен аэропорт имени Бен-Гуриона в израильском городе Тель-Авив.
На самом деле, на изображении от Куйвашева в израильском аэропорту выгружают партию американской вакцины от COVID-19 Pfizer, сообщают «Открытые медиа».
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