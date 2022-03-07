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Политика
Существенных результатов нет: один из переговорщиков сделал заявление после переговоров России и Украины
7 марта, 2022 21:18
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Twitter / Михаил Подоляк
В Беларуси завершился третий раунд переговоров России и Украины. Член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк записал небольшой видеоролик и рассказал об итогах встречи.
По его словам, сторонам удалось добиться некоторых позитивных сдвигов в вопросе гуманитарных коридоров, по ним будет принят ряд изменений.
При этом по самому главному вопросу переговоров, по прекращению огня, существенных результатов достичь не удалось.
«На сегодняшний день результатов, которые сущностно меняют ситуацию, пока нет», — сказал советник главы офиса.
Тем не менее Подоляк заверил, что стороны продолжат консультации и пообещал достичь результата.
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