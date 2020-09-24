Судьба всероссийской реновации оказалась в руках депутатов и сенаторов

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Кабмин России будет участвовать в дальнейшей работе над проектом закона о реновации городских территорий, поскольку поддерживает его концепцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Концептуально правительство эту инициативу поддерживает. Вместе с коллегами из Госдумы, Совета Федерации мы будем участвовать в доработке законопроекта», — сказал глава российского правительства. Он отметил, что документ должен быть подготовлен до конца года.

В документе должна быть четко обозначена роль местных жителей в принятии решения, сообщает РБК.

Как сообщалось, власти российских регионов смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья. В законопроекте содержатся отсылки к опыту реновации в Москве: необходимость согласия двух третей собственников и арендаторов, а также предписание выдавать переселенцам равноценное жилье в рамках того же района, либо денежную компенсацию.

Также в законопроекте говорится о необходимости «комплексного развития территорий» с возможностью принудительного изъятия недвижимости.