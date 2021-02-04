Политика

В Тимирязевском суде Москвы проходит заседание по делу француза Сириля Даниеля. Он был задержан на несогласованном протестном митинге. В его отношении рассматривается административный протокол, по которому ему грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Примечательно, что у здания суда не было замечено машин диппредставительства Франции. По данным пресс-секретаря суда, вместе с Даниелем находятся два адвоката, других лиц нет, передаёт РИА «Новости».

Напомним, во время слушания о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока заключения на реальный, на заседании присутствовало множество представителей иностранных дипведомств, среди них представители США, ЕС, Великобритании, Германии, Швейцарии, Чехии, Литвы и другие.