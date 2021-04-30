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Русская планета
Политика

Суданский губернатор напомнил о важности сотрудничества с Россией

Кирилл Голубев
30 апреля, 2021 18:55
3 мин
Кирилл Голубев
30 апреля, 2021 18:55
3 мин

Несмотря на развернутую против России информационную кампанию, Судан по-прежнему осознает важность создания военной базы РФ на своей территории.

Губернатор суданской провинции Красное море Абдулла Шанкари раскритиковалвброс прозападных СМИ о приостановке соглашения о строительстве военной базы РФ. По его словам, Россия совместно с Суданом обеспечивает безопасность транспортных коридоров в Красном море.

Издание Bloombergи телеканала Аль-Арабия со ссылкой на анонимный источник сообщили, что договоренности о создание пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота России в Судане якобы приостановлены.

Позже посольство РФ в Хартуме выступило с опровержением, уточнив, что эти данные не соответствуют действительности.

Абдулла Шанкари объяснил, что Судану невыгодно отказывать России в строительстве базы.

«Между Хартумом и Москвой существует тесное сотрудничество по защите международного водного пути в Красном море», — сказал он.

Он также напомнил: «Россия безвозмездно передала Судану для проведения учений, а штат Красное море принял (на своей территории – прим.ред) тренировочный военный корабль».

В Сети суданцы также выразили доверие Москве и поддержали Россию. Один из пользователей Facebookв комментариях заявил, что США долгое время держали страну в черном списке спонсоров терроризма, в то время как РФ помогала.

«Нам поможет только Россия, мы должны быть благодарны за военную базу», - пишут суданцы под публикациями различных СМИ на эту тему.

Граждане восточноафриканской державы призываютруководство страны не отказываться от сотрудничества с Россией, поскольку «только это Великое государство сможет защитить Судан от США и Израиля».

Пользователь по имени Абу Айман призвал ускорить строительство пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

«Российское присутствие в Судане необходимо для сохранения баланса сил!» — написал он.

В свою очередь, Iesa Moutas в Twitter заявил, что гражданам не нужны колонизаторы в лице США.

«Россия является частью безопасности Судана, в то время как Вашингтон ставит условия Хартуму для отправки своих кораблей в Порт-Судан», — уточнил суданец.

Соглашение о строительстве пункта МТО заключено между двумя государствами в декабре 2020 года. Минобороны подписало соответствующий документ по указу президента Владимира Путина. В рамках договора Москва сможет разместить на территории комплекса 300 военнослужащих и до четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

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