Суданская компания пожаловалась на отсутствие помощи Россотрудничества в Судане

Политика

На днях положение России в африканской политике осложнилось. Официальные лица Судана, где планируется постройка базы российского флота, объявили о пересмотре соглашения с Москвой. Хартум счёл, что договор должен быть внимательно изучен, чтобы Судан смог понять свои выгоды от сотрудничества с Россией.

Положение России во внешней политике – сложное. Россия находится под давлением сразу с нескольких сторон и требуется много усилий для того, чтобы реализовывать наши международные интересы и добиваться эффективного сотрудничества с нашими союзниками. Слабость, медлительность, халатное отношение к своим обязанностям здесь недопустимы. Однако в связи с событиями в Судане выяснилось, что к сожалению не все структуры и должностные лица, ответственные за внешнюю политику, проявляют должное рвение и необходимую энергию в отстаивании интересов державы за рубежом.

В свете выявленной проблемы с реализацией российско-суданских проектов, суданская компания Job Center Co. Ltd выступила с обидной для нашей страны жалобой по поводу работы «Россотрудничества» в своей стране – точнее, полного отсутствия этой работы. Суданцы утверждают, что уже давно предлагали открыть контактный центр «Россотрудничества» на территории Судана, причем предлагали в качестве базы собственную компанию. Однако на эти предложения по данным суданцев не поступило никакого ответа. Представительства «Россотрудничества» в Судане действительно до сих пор не существует.

Не стоит думать, будто гуманитарное взаимодействие – это неважно. Совместные проекты в области образования, культуры, науки создают тот фон, на котором идут переговоры политиков, дипломатов, бизнесменов и военных.

Такая ситуация навевает печальные мысли и ставит вполне определенные вопросы. «Россотрудничество» - это не частная организация, не объединение русофилов, существующих на личные средства. Это государственная структура, существующая на государственные же средства, призванная защищать интересы страны на важнейшем направлении. И государство имеет право и должно потребовать отчета о том, чем занимается все эти годы агентство, существующее на его средства и ответственное перед ним. Встречи представителей этой структуры с официальными лицами Судана велись давно и неоднократно, сама республика Судан – одна из ключевых точек для африканской политики России. Однако вместо постоянных напористых попыток расширять влияние России за рубежом ответственная за «мягкую силу» структура годами ведет переговоры о ведении переговоров. Проходят встречи, делаются фотографии, составляются документы, но фактический итог этой деятельности приходится разглядывать под микроскопом. Достойно сожаления, что крупная организация, в которой работает множество неглупых энергичных людей годами как будто активно работает над продвижением российских интересов по всей планете, а в самый нужный момент хватимся – пусто кругом.