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Судан безвозмездно предоставит России землю для размещения кораблей, в том числе с ядерными установками. Соответствующий проект соглашения с республикой одобрило российское правительство.

Предполагается, что в созданном пункте материально-технического обеспечения Россия сможет разместить не более 4 кораблей. Число военных на базе не должно превышать 300 человек.

По соглашению Россия получит право ввозить через порты и аэродромы Судана любое вооружение для выполнения задач боевыми кораблями. Военные корабли в Судане будут неприкосновенны - они получат иммунитет от досмотра, обыска и ареста.

Предположительно, база разместится в границах города Порт-Судан.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о создании практически неуязвимого пункта управления стратегическим ядерным вооружением.