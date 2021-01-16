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Суд в Беларуси оставил под стражей Марию Колесникову

Сергей Михневич
16 января, 2021 18:30
1 мин
Суд оставил под стражей Марию Колесникову.
Flickr

Суд Минска отказал защите одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой в удовлетворении жалобы на продление срока ареста.

По решению суда Колесникова остается под стражей в СИЗО-1 Минска, куда она была переведена 8 января из СИЗО Жодино. Ранее следствие продлило срок содержания Колесниковой под стражей до 8 марта, сообщает ТАСС.

Следственный комитет Беларуси ранее сообщал, что Колесникова является членом президиума координационного совета оппозиции, является обвиняемой по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета.

Колесниковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

темы
Беларусь
Суд
Мария Колесникова
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