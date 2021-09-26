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Политика
Су-35С «отбили охоту» бомбардировщика США приближаться к границе РФ в Тихом океане
26 сентября, 2021 15:55
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Истребители Су-35С вылетели на перехват и сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к российской границе в Тихом океане. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что три истребителя Су-35С были подняты в воздух с целью классификации и сопровождения иностранного самолета. Российские летчики идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.
Три российских Су-35С сопроводили американский бомбардировщик над акваторией Тихого океана и он удалился от границы России.
В оборонном российском ведомстве отметили, что полет Су-35С был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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