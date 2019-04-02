США стягивают войска поближе к России

3 апреля в Вашингтоне соберутся министры иностранных дел стран-членов НАТО. На заседании будет зафиксировано решение о выделении 260 миллионов долларов на строительство военных объектов на территории авиабазы вблизи города Повидз (центральная часть Польши). Главным образом будут возведены склады с военной техникой.

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, развёртывание инфраструктуры необходимо для «укрепления военной мобильности». Деньги, как отмечается, будут не американскими, а коллективными.

Возведение в Польше военных объектов станет крупнейшим проектом НАТО после окончания холодной войны

«Обеспечив заблаговременное складирование в Польше военного снаряжения, мы повысим нашу боеготовность, поскольку в этом случае нам придётся перемещать только личный состав, но не военную технику», — пояснил смысл проекта Столтенберг.

Оперативное развёртывание

Повидз должен превратиться в крупнейший в Восточной Европе хаб для сухопутных войск альянса. Из данных на сайте госзакупок США известно, что обустройством авиабазы будут заниматься американские Инженерные войска. На площади в 39 гектаров разместятся пять складов, два строения для техобслуживания, мастерская, караульное помещение и несколько административных зданий.

Как предполагает польское издание Defence.24.pl, Повидз будет приспособлен для размещения 90 танков M1A2 Abrams, 130 БМП и БРМ Bradley, 18 самоходных артиллерийских установок Paladin. Часть помещений на авиабазе будет отведена под хранение горюче-смазочных материалов. Указанный выше арсенал — это вооружение одной танковой бригады Сухопутных войск США.

Из-за близости к РФ Польша наряду с Прибалтикой играет важнейшую роль в рамках курса так называемого «сдерживания» России

Во время ежегодных учений страны НАТО отрабатывают переброску подразделений в Польшу силами военно-транспортной авиации. Большую часть многонациональной группировки составляют военнослужащие США, командиром, как правило, является американский генерал.

Каждые два года учения носят масштабные характер. Максимальная численность группировки, которая, например, была сосредоточена в Восточной Европе осенью 2018 года на манёврах «Анаконда» составила 100 тысяч человек. На учениях «Единый трезубец» в Норвегии (также прошли в конце прошлого года) альянс развернул около 50 тысяч человек.

Таким образом НАТО демонстрирует способность проводить масштабные военные операции.

Характер их проведения — предмет для многочисленных спекуляций

В Брюсселе утверждают, что военнослужащие отрабатывают исключительно оборонительные задачи, в Минобороны РФ по понятным причинам указывают на агрессивную сущность учений. При этом ни та, ни другая сторона не приводит конкретных аргументов в пользу своей точки зрения.

Ключевая задача НАТО — обеспечение быстрого развёртывания группировки на угрожаемом направлении. Во многом альянс полагается на американские войска, как наиболее боеспособные и высокотехнологичные. В Европе на постоянной основе дислоцированы свыше 70 тыс. военнослужащих США, однако в случае вооружённого конфликта Пентагону всё равно придётся перебрасывать дополнительные силы.

Причём как показывает практика в короткие сроки американцы не способны развернуть в Европе крупное соединение — например, дивизию. По этой причине с 2015 года Польша упрашивает Вашингтон создать на её территории военную базу, где могли бы разместиться две бронетанковые бригады («Форт Трамп») по численности равной дивизии.

В прошлом году Варшава даже согласилась изыскать на эти цели порядка 2 миллиардов долларов

Однако глава Белого дома спешит давать отмашку. Более того, как полагают западные СМИ, с большой вероятностью Польша получила от Трампа отказ.

В Вашингтоне осознают, что строительство крупной базы серьёзным образом обострит ситуацию в регионе и в отношениях с РФ. Американцы — знатные провокаторы, но меру тоже чувствуют. На текущий момент строительство «Форта Трампа», скорее всего, признано нецелесообразным.

В ближайшие годы Соединённые Штаты намерены развивать мобильные возможности Сухопутных войск в рамках доктрины Dynamic Force Employment (Оперативное развёртывание сил), принятой экс-шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Данная концепция напоминает тактику, которую использовали американцы в период холодной войны.

В США данный факт признаётся практически на официальном уровне

Так, официальное издание ВС США Stars and Stripes (аналог российской «Красной звезды») сообщило недавно о внезапной переброске артиллеристов 6-го пехотного полка из Техаса в Западную Польшу.

В момент получения приказа о передислокации солдаты были задействованы на учениях на полигоне Эль-Пасо. После прибытия в Польшу они также провели артиллерийские стрельбы. В общей сложности силами военно-транспортной авиации были переброшены 1,5 тысячи военнослужащих.

Подобные учения дают Пентагону достаточно серьёзные преимущества, позволяя наращивать уровень боеготовности войск. На таких манёврах военнослужащие проходят определённую закалку, привыкая к тому, что их в любой момент могут перебросить в другую часть Света для выполнения боевых задач. Кроме того, американским солдатам наверняка внушается мысль об особой миссии по защите национальных интересов своей страны и её союзников.

Сценарий блокады

Учитывая текущую геополитическую ситуацию, есть все основания полагать, что оперативные возможности вооружённых сил стран-членов НАТО, в том числе США, будут увеличиваться. Для России вне зависимости от существующих планов применения вооружённых сил — это без сомнения плохая новость. По совокупной военной мощи альянс в несколько раз превосходит нашу страну и в относительно короткие сроки может добиться перевеса сил на европейском театре военных действий.

В то же время поводов для алармизма не так много. Вряд ли США или какой-либо другой участник НАТО заинтересован в развязывании боевых действий в Европе.

На Западе не могут не понимать, что агрессия против Москвы повлечёт удары по командным пунктам, авиабазам, ракетным комплексам

Не исключено и применение ядерного оружия, в том числе по территории США, где принимаются ключевые решения. Осознание неизбежного Армагеддона охлаждает пыл даже самых ярых русофобов.

В западных СМИ сообщается, что единственный вариант применения вооружённых сил альянса против РФ — это блокада Калининградской области. Её сценарий был достаточно подробно описан после 2014 года. Он предполагает ввод подразделений НАТО в Сувалкский коридор (участок польской территории, который соединяет российский анклав с Белоруссией) и окружение военно-морских баз Балтийского флота. Однако прямое столкновение с армией РФ исключается.

Блокада Калининградской области рассматривается командованием НАТО как ответная мера на «агрессию» РФ против Украины или Прибалтики, где, как опасается альянс, может начать «русская весна», которую Москва непременно поддержит вплоть до ввода войск.

Версия западных СМИ подтверждается характером учений НАТО. Чаще всего альянс отрабатывает элементы морской блокады, партизанской войны, высадку десанта на «оккупированную территорию», мгновенную переброску сухопутных войск в заданную локацию, реже — фильтрацию мирного населения.

Возможен ли подобный сценарий на практике? Скорее всего, нет.

Его репетиция является своеобразной планкой боеспособности для вооружённых сил НАТО

«Российская угроза» позволяет увеличивать военный бюджет, совершенствовать вооружения и профессиональные навыки военнослужащих. В Москве по этому поводу негодуют, хотя проводят аналогичную, по сути, политику.