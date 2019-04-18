Странное поведение «короля госзаказов»
Фото: Dossier.center

Фото: Dossier.center

Зачем Аркадий Ротенберг продаёт свои главные активы в России

Одной из крупнейших сделок на российском рынке 2019 года может стать продажа большей части акций ПАО «Мостотрест» и ООО «Группа компаний «1520». Покупателем выступает госкорпорация ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк), которую возглавляет бывший вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом на днях сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в деловых кругах.

Сейчас руководство ВЭБ.РФ обсуждает возможность приобретения от 30 до 49% акций каждой из компаний. Сделка примечательна тем, что основным акционером «Мостотреста» является Аркадий Ротенберг. Он владеет предприятием через несколько юридических лиц — 94,2% компании принадлежат «ТФК-финанс», которая в свою очередь является собственностью ООО «Стройпроектхолдинг» Ротенберга.

Официально о сделке могут сообщить на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в июне 2019 года.

Неудачливый скупщик

Сначала немного информации о том, что представляет собой Внешэкономбанк, прячущийся под аббревиатурой ВЭБ.РФ. Номинально данная организация является «национальным институтом развития», который на 100% принадлежит правительству. Ключевая цель Внешэкономбанка — поддержка конкурентоспособности и диверсификация отечественной экономики.

Основной род деятельности корпорации — инвестиции, то есть скупка и продажа активов, и выдача кредитов.

По сути, как отмечают эксперты, ВЭБ является государственным банком, хотя официально банковской лицензией он не обладает

ВЭБ инвестирует и кредитует проекты, в которых так или иначе заинтересованы российские власти. Например, в 2008-2009 годах корпорация помогала тонущему отечественному бизнесу, а после кризиса начала раздавать дешёвые кредиты на строительство олимпийских объектов в Сочи.

Во многом благодаря деятельности ВЭБ ОИ-2014 получились со знаком плюс для правительства, подвергавшегося критике за необоснованно высокие бюджетные расходы на Олимпиаду.

По информации Счётной палаты, частные инвестиции в Игры 2014 года составили 221 миллиард рублей против 103 миллиардов бюджетных средств. Хотя, по существу, почти все деньги, вложенные в олимпийские стройки, были государственными (кредиты госбанков, включая того же ВЭБа). Более того, заёмщики явно не торопятся возвращать долги.

В связи с этим ВЭБ был вынужден пойти на реструктуризацию кредитов (будут выплачиваться в течение 20 лет)

Также вопреки заявленным целям (диверсификация экономики) ВЭБ поддерживает проекты в энергетической сфере. Например, «институт развития» профинансировал модернизацию нефтехимического комплекса «Аммоний» в Татарстане.

При этом, если федеральным СМИ, государственные деньги предприятию были не особо-то нужны, так как «Аммоний» вызывает большой интерес у «российских и зарубежных инвесторов». В ближайшие годы ВЭБ станет основным инвестором в национальные проекты.

Таким образом у ВЭБа сложилась репутация не самого удачливого скупщика активов. Конечно, ВЭБ — некоммерческая организация, но объём убытка «института развития» выходит за рамки разумного. В 2017 год корпорация получил рекордный убыток — 287,7 миллиарда рублей.

В 2018 году ситуация выправилась, и убыток удалось сократить до 175,8 миллиарда

Объём госсубсидий в прошлом году составил 136,1 миллиарда рублей. Шувалов объясняет огромные убытки не системными ошибками в деятельности организации, а «бухгалтерскими операциями».

Политические риски

Декларативный статус и реальная деятельность ВЭБа позволяют сделать вывод о том, что данная организация распоряжается деньгами налогоплательщиков. С какой же целью ВЭБ решил вложиться в бизнес «короля госзаказа» Аркадия Ротенберга?

ПАО «Мостотрест» — один из важнейших активов империи Ротенберга, состояние которого, по данным Forbes, составляет три миллиарда долларов. Компания является ведущей в сфере строительства транспортной инфраструктуры и крупнейшей мостостроительным предприятием в РФ. «Мостотрест» — участник строительства Крымского моста. Генподрядчиком проекта выступил «Стройгазмонтаж», который также принадлежит Ротенбергу.

Казалось бы, дела у «Мостотреста» идут хорошо, финансовые показатели в норме. Более того, Ротенберг владеет компанией лишь год — «Стройпроектхолдинг» купил «Мостотрест» в апреле 2018 года.

Комментируя приобретение предприятия, Ротенберг говорил, что новый актив в его империи позволит «повысить эффективность бизнеса»

«Мне интересно направление строительства инфраструктурных объектов. Часть активов, акционером которых я являюсь, сосредоточена на инфраструктурных проектах, поэтому покупка пакета позволит нарастить отраслевые синергии и, как следствие, повысить эффективность всего бизнеса», — говорил Ротенберг.

Более того, в марте 2019 года источники РБК сообщил, что Ротенберг готовится продать жемчужину своей империи — «Стройгазмонтаж» корпорации «Газпром». Уже в самое ближайшее время бизнесмен избавится от всех основных активов.

Версий такого поведения Ротенберга достаточно много. Например, источники «Ведомостей» полагают, что инициатива покупки «Мостотреста» принадлежит Шувалову.

Бывший вице-премьер намерен объединить главные строительные активы России в конгломерат по образцу французской корпорации Vinci

При этом ВЭБ превратится в подобие советского Промстройбанка.

Однако в эту логику не очень укладывается возможная сделка по продаже «Стройгазмонтажа» газовому гиганту России. Другая версия, гуляющая в СМИ и соцсетях, объясняется политическими рисками, связанными с ростом противостояния между группами российской элиты в преддверии грядущего транзита власти.

Ротенберг — один из бизнесменов из числа приближённых к Владимиру Путину. Ротенберга и президента объединят личные отношения, которые отчасти строятся на страсти к дзюдо и хоккею.

Как правило, российские предприниматели после продажи активов в родном Отечестве вкладывают вырученные средства в зарубежные банки и офшоры. Как поступит Ротенберг, пока неизвестно. Однако ряды «преданных» президенту людей в ближайшие годы могут заметно поредеть.

Теги:
Места: Россия
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