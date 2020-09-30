Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Странный самолет из Триполи прилетел в Баку. Там могли быть сирийские наемники

Елена Коваленко
30 сентября, 2020 20:10
1 мин
Военные действия
Министерство обороны Армении

По данным мониторингового ресурса Flightradar24, 30 сентября самолет ливийской авиакомпании Burak Air совершил рейс из Триполи в Баку. На его борту Турция могла перевозить наемников из Сирии, чтобы те воевали за Азербайджан против Армении на территории Нагорного Карабаха.

Фото с сайта
Flightradar24

Отметим, что ранее Армения уже заявляла о том, что в военных действиях на стороне Азербайджана замечены сирийские наемники. Вероятно, вербовкой боевиков занимается Турция, которая агрессивно вмешивается во внутриливийский конфликт. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара занимает сторону Баку в Нагорно-Карабахском конфликте. Из этого следует, что Турция поддерживает Азербайджан не только на политической арене, но и на военной.

Ранее в интервью изданию Al-Arabiya глава Управления ЛНА по поддержанию морального духа Халед Махджуб рассказал о тысячах наемников, отправляющихся из Ливии в Азербайджан.

темы
сирия
баку
азербайджан
армения
1 мин