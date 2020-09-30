Министерство обороны Армении

По данным мониторингового ресурса Flightradar24 , 30 сентября самолет ливийской авиакомпании Burak Air совершил рейс из Триполи в Баку. На его борту Турция могла перевозить наемников из Сирии, чтобы те воевали за Азербайджан против Армении на территории Нагорного Карабаха.

Flightradar24

Отметим, что ранее Армения уже заявляла о том, что в военных действиях на стороне Азербайджана замечены сирийские наемники. Вероятно, вербовкой боевиков занимается Турция, которая агрессивно вмешивается во внутриливийский конфликт. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара занимает сторону Баку в Нагорно-Карабахском конфликте. Из этого следует, что Турция поддерживает Азербайджан не только на политической арене, но и на военной.