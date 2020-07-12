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Страны ОПЕК могут в ближайшее время удивить новыми анонсами

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 20:10
1 мин
Photo
Flickr

Саудовская аравия предложила странам ОПЕК увеличить добычу нефти в августе. Об этом из своих источников стало известно ряду зарубежных изданий.

Члены ОПЕК и ОПЕК+ обсудят смягчение квоты до 7,7 млн барр. в сутки. Встреча стран-участниц пройдет в формате видео-конференции.

Поводом для обсуждения стало повышение спроса на нефтепродукты, впервые с начала пандемии. По данным The Washington Post, ОПЕК более не может позволить себе сдерживание цен. Таким образом, объем добываемой нефти может быть сокращен, по сравнению с обычным уровнем, на 7.7 млн барр. в сутки, тогда как с мая по июль страны участники обязались сокращать добычу на 9.7 млн барр./сутки.

При вступлении в силу майского соглашения Нигерия и Ангола не выполнили условия организации, после чего саудиты пригрозили им ценовой войной. По последним данным, Ангола обязалась компенсировать разницу в последующие месяцы.

темы
нефть
Саудовская Аравия
ОПЕК
ОПЕК+
1 мин