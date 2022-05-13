Страны большой семёрки планирует выделить Украине 30 млрд евро
Группа альянса семи стран готовит передачу крупной финансовой помощи Украине.
Ожидается, что средства будут переданы в виде безвозмездных валютных грантов.
По информации авторитетного немецкого издательского дома Der Spigel, речь идёт о 30 млрд в евро валюте, которые G7 собираются направить украинской власти в течении ближайших четырнадцати дней.
Источник немецкой газеты уточняет, что в будущем Киеву возвращать этот долг не придётся, так как большая часть гуманитарных средств будет направлена на территорию страны в качестве валютных грантов.
Сообщается также, что ранее лидер Соединенных Штатов Джо Байден выступил с критикой финансовой поддержки Украины. В частности, он заявил, что считает любые вливания европейского бюджета в военные процессы контрпродуктивными.