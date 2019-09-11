В Стране восходящего солнца пришло новое правительство

Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии, он же премьер-министр страны Абэ Синдзо провел перестановки в составе руководства партии. Был объявлен также новый состав кабинета министров. В партии изменения не затронули ее высшее руководство - пост генерального секретаря ЛДП сохранил 80-летний Никай Тосихиро, остался на своей партийной должности и глава влиятельного политического совета, бывший министр иностранных дел Кисида Фумио.

«Мы будем руководить партией с учетом лозунга «стабильность и новые вызовы». Считаю, что и в проведенных в партии перестановках нашла отражение эта мысль главы партии, премьер-министра Абэ Синдзо», - заявил генсек Никаи

Гораздо более радикальные изменения претерпел состав правительства Японии - из 19 членов кабинета на прежних должностях останутся только два человека, а впервые войдут в состав кабинета министров 13 человек. Эти двое - министр финансов Асо Таро и генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ, которые считаются близкими Абэ людьми, они неизменно входили во все составы правительства с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Важным, в известной степени знаковым изменением, можно считать перевод Коно Таро с поста министра иностранных дел, который считается одним из ключевых в правительстве, на должность министра обороны. Объективности ради отметим, что Коно не проявил себя ярко на своем прежнем посту и не может сравниться с достижениями в политической карьере его деда Коно Итиро и отца Коно Ёхэй. Популярность теперь уже бывшего министра в народе была не высока, злые языки даже поговаривали, что Абэ неожиданно для многих выдвинул Коно на должность главы внешнеполитического ведомства, испытывая нехватку кадров. Что-то похожее на русское выражение «на безрыбье и рак - рыба».

Тем не менее, японский премьер ставит в заслугу Коно его работу в условиях торговых и политических разногласий с Южной Кореей. Кроме того, к плюсам отнесено то, что министр за время своей работы с августа 2017 года «наладил плотный контакт с госсекретарем США Майклом Помпео»

Достижения Коно в работе на российском направлении можно назвать скромными. Автору этих строк он запомнится как инициатор большого числа дипломатических демаршей в адрес Москвы по поводу социально-экономического и военного строительства на южных Курилах и полного засекречивания переговоров руководителей Японии и России по так называемому «территориальному вопросу». Что, кстати, вызвало недовольство японских СМИ, которые даже официально внесли жалобу на Коно, обвиняя его в демонстративном игнорировании просьб журналистов освещать ход этих переговоров. Тогда Коно пришлось приносить формальные извинения.

На должности министра обороны Коно придется заниматься и вопросами внешней политики. Сообщают, что основной задачей на этом посту должно стать поддержание двустороннего стратегического сотрудничества с США и — в трехстороннем формате — с Южной Кореей

Недавно Сеул вышел из договора с Токио о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), который предусматривает обмен разведывательными данными между двумя странами, в том числе по КНДР. В Японии рассчитывают, что взаимодействие с Республикой Корея в этой сфере в конечном итоге возобновится.

На смену Коно пришел бывший министр по восстановлению экономики Мотэги Тосимицу. О его опыте внешнеполитической деятельности, как отмечают японские СМИ, говорит участие в важных для Японии торговых переговорах с США. Так как внешнюю политику в стране, так же как в России, определяет высшее должностное лицо, а именно премьер-министр, ожидать какого-то принципиально нового поворота или серьезных изменений в политике на российском направлении, видимо, оснований нет. Во всяком случае, на ближайшую перспективу.

Обратили на себя внимание отставка и непопадание в кабинет министров теперь бывшего министра экономики, торговли и промышленности Сэко Хиросигэ, который также считается близким Абэ политиком. В нашей стране он получил известность своей деятельностью по усилиям по углублению торгово-экономического сотрудничества с Россией

Для него даже был впервые учрежден пост, ответственного за выполнение личной программы Абэ из восьми пунктов, призванной создать благоприятный климат для продвижения курса японского премьера по «возвращению северных территорий», как в Японии в одностороннем порядке именуют принадлежащие России Курильские острова. Будет ли совмещать свой пост с деятельностью на российском направлении преемник Сэко, пока не сообщается.

Японские СМИ уделяют внимание включению впервые в состав кабинета министров набирающего популярность в стране относительно молодого политика - сына экс-премьера Японии Коидзуми Дзюнъитиро – депутата парламента Коидзуми Синдзиро. До этого ему поручались только партийные должности.

38-летний политик получил пост главы министерства охраны окружающей среды. Пост не ключевой, но позволяющий рассчитывать на дальнейшее движение по карьерной лестнице вплоть до высшей ее ступени. Многие в Японии допускают, что Коидзуми в определенное время может повторить карьеру отца и стать премьер-министром. Уже сейчас уровень его поддержки в народе, согласно исследованию газеты «Нихон кэйдзай симбун», превышает рейтинг премьера Абэ. В сентябре он с 29% поддержки обогнал Абэ сразу на 11 процентных пунктов. Подогревает интерес и симпатии японцев к Коидзуми и недавнее его заявление о намерении вступить в брак с телезвездой Кристель Такигавой - наполовину француженкой, наполовину японкой, о чем сам политик объявил непосредственно в офисе главы правительства. Подобная политическая «реклама» весьма действенна в Японии, особенно среди женщин и молодежи.

Мы же будем ждать первых контактов нового министра иностранных дел Мотэги со своим российским коллегой – Сергеем Лавровым в надежде на внесение положительных аспектов в двусторонние отношения. С учетом призыва российской стороны «осознавать реальность» по поводу того, что южные Курильские острова принадлежат РФ на законных основаниях, и какие-либо представления Москве по поводу «северных территорий» неприемлемы.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM