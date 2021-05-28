«Страна-прокладка»: вышла вторая часть фильма-расследования Nexta об Александре Лукашенко (ВИДЕО)

Политика

В YouTube появился второй фильм о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Золотое дно 2: В тени диктатора».

Его выпустил Telegram-канал Nexta. Авторы фильма раскрыли, каким образом глава государства превратил Беларусь в «страну-прокладку» и сумел получить тотальный контроль над республикой. В фильме перечисляются приближенные к Лукашенко криминальные лица, которые занимались самообогащением за счет белорусов, якобы делая это с позволения президента.

Также оппозиционеры раскрыли теневые схемы «подельников лукашизма» из Европы и членов его семьи.

Утверждается, что выводы подкреплены документально, в особенности о коррупционных схем семьи Лукашенко с контрабандой табачной продукции.

Первая часть расследования о коррупции Лукашенко вышла в марте текущего года. Речь шла о недвижимости президента. Также приводился список его резиденций.