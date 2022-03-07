Новости – Политика
Политика
Страна в Океании запретила въезд Владимиру Путину и его подчиненным
7 марта, 2022 10:52
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Новая Зеландия решила ввести санкции против высших должностных лиц России из-за Украины. В списке более 100 россиян, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
О санкциях сообщило Министерство иностранных дел и торговли страны. Людям из списка запрещен въезд в Новую Зеландию.
Рестрикции затронули также вице-премьера Марата Хуснуллина, экс-президента Дмитрия Медведева, представителя МИД Марию Захарова, директора ФСБ Александра Бортникова и главу Росгвардии Виктора Золотова, передает РБК.
Ранее санкции против Путина ввели США, Британия, Канада, ЕС. Это связано с военной операцией РФ на Украине.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости