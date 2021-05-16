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Политика

Страна перед выбором. Экс-лидер Армении заявил о планах стать кандидатом в премьеры

Сергей Михневич
16 мая, 2021 16:41
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 16:41
1 мин
Pixabay
Pixabay

Левон Тер-Петросян, первый президент Армении, намерен стать кандидатом в премьер-министры страны. Это произойдет в том случае, если его партия «Армянский национальный конгресс» примет решение участвовать в парламентских выборах.

«Если правление партии «Армянский национальный конгресс» примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я», - приводит его заявление «Интерфакс».

Основной целью партии, по словам Тер-Петросяна, будет не допустить победы и. о. премьера Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах, а также второго армянского президента Роберта Кочаряна.

Ранее представители партий «Дашнакцутюн», «Возрождающаяся Армения» Ишхан Сагателян, Ваге Акопян и Кочарян подписали меморандум о создании блока для участия в досрочных парламентских выборах.

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