Страна перед выбором. Экс-лидер Армении заявил о планах стать кандидатом в премьеры

Политика

Левон Тер-Петросян, первый президент Армении, намерен стать кандидатом в премьер-министры страны. Это произойдет в том случае, если его партия «Армянский национальный конгресс» примет решение участвовать в парламентских выборах.

«Если правление партии «Армянский национальный конгресс» примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я», - приводит его заявление «Интерфакс».

Основной целью партии, по словам Тер-Петросяна, будет не допустить победы и. о. премьера Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах, а также второго армянского президента Роберта Кочаряна.

Ранее представители партий «Дашнакцутюн», «Возрождающаяся Армения» Ишхан Сагателян, Ваге Акопян и Кочарян подписали меморандум о создании блока для участия в досрочных парламентских выборах.