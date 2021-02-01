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«Страна должна помнить»: Путин отдал дань уважения первому президенту РФ Борису Ельцину

Антон Мельников
1 февраля, 2021 19:01
1 мин
Антон Мельников
1 февраля, 2021 19:01
1 мин
Pixabay
Pixabay

1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. В честь этого, нынешний глава РФ Владимир Путин возложил цветы на его могилу.

Путин заявил, что Ельцин был человеком, который не боялся брать на себя ответственность и отметил, что критиковать первого президента спустя время легко.

«Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные решения. Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», - сообщил Путин.

Он добавил, что россиянам необходимо помнить о таких людях, как Ельцин. Сам Путин отметил, что также никогда не забудет первого президента РФ.

«Конечно, страна должна помнить о таких людях, и я помню об этом и никогда не забуду», — цитирует слова Путина Telegram-канал «Подъём».

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