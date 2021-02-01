«Страна должна помнить»: Путин отдал дань уважения первому президенту РФ Борису Ельцину
1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. В честь этого, нынешний глава РФ Владимир Путин возложил цветы на его могилу.
Путин заявил, что Ельцин был человеком, который не боялся брать на себя ответственность и отметил, что критиковать первого президента спустя время легко.
«Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные решения. Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», - сообщил Путин.
Он добавил, что россиянам необходимо помнить о таких людях, как Ельцин. Сам Путин отметил, что также никогда не забудет первого президента РФ.
«Конечно, страна должна помнить о таких людях, и я помню об этом и никогда не забуду», — цитирует слова Путина Telegram-канал «Подъём».